В союзе с природой: в селе Косиха высадили более трех тысяч новых деревьев

Более трёх тысяч деревьев высадили на Рождественской аллее в селе Косиха. Место украсили соснами и новым для села маньчжурским орехом. Озеленительными работами занимались представители группы компаний «Союз», которая выступила инициатором акции.

«Мы ежегодно проводим акции по высадке зелёных насаждений. В этом году решили уделить внимание Косихинскому району. Совместно с администрацией района выбрали этот участок — Рождественскую аллею. Сюда мы приобрели около трёх тысяч саженцев сосен и около 70 саженцев маньчжурского ореха. Новые зелёные насаждения украсят аллею и помогут улучшить экологическую обстановку», — рассказал эколог группы компаний «Союз» Станислав Шаров.

Как рассказал глава администрации Косихинского сельсовета Максим Гусев, место выбрано не случайно: ежегодно здесь проводят фестиваль, посвящённый Роберту Рождественскому — уроженцу села Косиха. В этом году поэту исполнилось бы 90 лет, и традиционный фестиваль будет особенно зрелищным, ожидается много гостей.

«Мы полностью поддерживаем инициативу „Союза“. Я думаю, новая зелёная аллея отлично впишется в естественную красоту этого места, укрепит береговую линию и будет радовать глаз. Сочетание сосен и маньчжурского ореха было выбрано не случайно — как мне пояснили специалисты, они будут здорово смотреться вместе», — отметил глава Косихинского сельсовета.

Максим Гусев подчеркнул, что администрация ежегодно занимается высадкой деревьев в районе. Так, в 2021 году проводили акцию, приуроченную к 76-летию Победы: было высажено порядка тысячи сосен. В 2020 году высадили яблони в количестве 500 штук. Инициатива ГК «Союз» — весомая помощь к плану по высадке деревьев.

«Для нас это очень важный вопрос — улучшать экологическую обстановку для нашего будущего. Мы проявляем инициативу и помогаем районам, где есть наши предприятия. Так, сегодня была высадка в Косихинском, а на следующей неделе будет высадка в Калманском районе. Там в этом году мы хотим посадить плодовые деревья — вишню, грушу, яблоню, а также укрепить лесополосы — посадить около тысячи берёз», — добавил Станислав Шаров.

Эколог отметил, что подобная акция планируется и в следующем году, но уже, возможно, в других районах края. Также компания будет стремиться увеличить количество высаживаемых деревьев.