Жители Алтая убили самку лося и прицепили к машине, а после пытались скрыться от полиции
У двух задержанных браконьеров обнаружили четыре единицы оружия и боеприпасы
12 июля 2022, 15:50
В Алтайском крае задержали по подозрению в браконьерстве двух жителей Усть-Пристанского района, сообщает региональное МВД.
Охотовед сообщил в полицию, что неизвестные убили самку лося. На место выехала следственно-оперативная группа.
«Обнаружили две пули в теле животного, одну картечь, автомобильную стропу, с помощью которой убитую самку злоумышленники перетащили и спрятали в лесополосе», — рассказали в ведомстве.
Неподалеку правоохранители остановили автомобиль, в котором находились двое мужчин 1970 и 1971 годов рождения — их задержали после попытки скрыться. В ходе обысков обнаружили четыре единицы оружия и боеприпасы.
Сумму ущерба, причиненного охотничьим ресурсам, оценили в 400 тыс. рублей. Мужчинам грозит до 2 лет лишения свободы за «незаконную охоту».
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