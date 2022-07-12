Жители Алтая убили самку лося и прицепили к машине, а после пытались скрыться от полиции

В Алтайском крае задержали по подозрению в браконьерстве двух жителей Усть-Пристанского района, сообщает региональное МВД.

Охотовед сообщил в полицию, что неизвестные убили самку лося. На место выехала следственно-оперативная группа.

«Обнаружили две пули в теле животного, одну картечь, автомобильную стропу, с помощью которой убитую самку злоумышленники перетащили и спрятали в лесополосе», — рассказали в ведомстве.

Неподалеку правоохранители остановили автомобиль, в котором находились двое мужчин 1970 и 1971 годов рождения — их задержали после попытки скрыться. В ходе обысков обнаружили четыре единицы оружия и боеприпасы.

Сумму ущерба, причиненного охотничьим ресурсам, оценили в 400 тыс. рублей. Мужчинам грозит до 2 лет лишения свободы за «незаконную охоту».