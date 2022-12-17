НОВОСТИЭкология

Жители Алтайского края сфотографировали световые столбы

Необычное природное явление запечатлели в Горняке и Локтевском районе

17 декабря 2022, 14:45, Никита Черников

Фото: «В курсе 22»

Жители Горняка Алтайского края в ночь на 17 декабря наблюдали красочные световые столбы. Кадрами редкого природного явления люди поделились паблике «В курсе 22».

Такой оптический эффект возникает в мороз, когда лучи естественного или искусственного света преломляются через ледяные кристаллы, которые образовались из влаги очень близко к поверхности Земли.

Комментарии 3

  • Какое не обычное явление? В морозную погоду частое явление.
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Народ баньки и дома топит.
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Нет, столбы от светильников уличных, световых табло, утром 10 декабря в Барнауле наблюдала.
    18 декабря, Гость   Ответить
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