Жители Алтайского края сфотографировали световые столбы
Необычное природное явление запечатлели в Горняке и Локтевском районе
17 декабря 2022, 14:45, Никита Черников
Фото: «В курсе 22»
Жители Горняка Алтайского края в ночь на 17 декабря наблюдали красочные световые столбы. Кадрами редкого природного явления люди поделились паблике «В курсе 22».
Такой оптический эффект возникает в мороз, когда лучи естественного или искусственного света преломляются через ледяные кристаллы, которые образовались из влаги очень близко к поверхности Земли.
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