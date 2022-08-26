Жительница Алтая поймала огромного тарантула у себя дома
По словам сельчанки, диаметр членистоногого составляет 9 сантиметров
26 августа 2022, 10:30, Никита Черников
В Алтайском крае жительница села Павловск поймала гигантского паука у себя дома. Об этом она рассказала в паблике «Инцидент Барнаул».
Женщина подчеркнула, что диаметр членистоногого составляет 9 сантиметров, а также поинтересовалась, не ядовитый ли он.
Знатоки в комментариях ответили, что на фото — южнорусский тарантул, для человека он не опасен.
Фото: «Инцидент Барнаул»
По данным «Википедии», укус южнорусского тарантула для человека по болезненности сравним с ужалением шершня. Летального исхода у человека яд не вызывает, однако после укуса может возникнуть отёк.
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