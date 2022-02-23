Жительница Алтайского края рассказала о "варварской" добыче леса возле села

Жительница Алтайского края пожаловалась на хаотичные вырубки за селом Баюновские Ключи, которые она назвала “варварскими”. Однако добыча леса там является законной — так женщине ответил министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Андрей Стрелковский в ходе онлайн-форума.

Женщина отметила, что летом 2021 года в лес за Баюновскими Ключами стало невозможно заехать, поскольку дороги разбиты огромными лесовозами.

«Лес вырубают хаотично, ломая молодняк и всё на своём пути. Оставляют в лесу завалы из веток и макушек сосен. Кто разрешил заготовки? Кто следит за соблюдением правил этой варварской вырубки?» — написала жительница.

Стрелковский ответил, что на территории местного лесничества в 2021 году древесину заготавливал Бобровский лесокомбинат, который взял в аренду лесной участок. Он оформил все разрешительные документы и прошёл государственную экспертизу, поскольку заготовка шла по проекту освоения лесов.

Также министр отметил, что специалисты управления лесами Минприроды осмотрят участок, но после схода снега. Они оценят соблюдение условий договора аренды лесного участка, проекта освоения лесов, лесной декларации, технологической карты лесосечных работ, требований лесного законодательства и других регулирующих актов.

По словам Стрелковского, в 2021 году рядом с Баюновскими Ключами не была установлена порча лесных дорог из-за перевозки леса.