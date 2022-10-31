Зима близко. На Алтае сняли, как парит легендарное озеро, чьи берега покрыл снег

Просторы Алтайского биосферного заповедника уже покрыты небольшим слоем снега, а легендарное Телецкое озеро парит от холодов. Ещё чуть-чуть, и на территории всего заповедника начнётся настоящая, сибирская зима. Пользуясь случаем, сотрудники особо охраняемой территории поделились кадрами надвигающегося холодного времени года во «ВКонтакте».

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Погода На Алтае выпал снег. Очевидцы делятся кадрами июньского снегопада