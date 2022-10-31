Зима близко. На Алтае сняли, как парит легендарное озеро, чьи берега покрыл снег

Впечатляющими снимками поделились сотрудники Алтайского биосферного заповедника

31 октября 2022, 11:01, Никита Черников

Просторы Алтайского биосферного заповедника уже покрыты небольшим слоем снега, а легендарное Телецкое озеро парит от холодов. Ещё чуть-чуть, и на территории всего заповедника начнётся настоящая, сибирская зима. Пользуясь случаем, сотрудники особо охраняемой территории поделились кадрами надвигающегося холодного времени года во «ВКонтакте».

На Алтае выпал снег. Очевидцы делятся кадрами июньского снегопада

На Алтае выпал снег. Очевидцы делятся кадрами июньского снегопада

Комментарии
    Новости партнеров