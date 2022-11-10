Золотистые вонючие «фонтаны» стекают в Обь в районе Понтонного моста

Житель Барнаула рассказал о сбросе нечистот в Обь. Пост на эту тему он опубликовал в сообществе Barnaul22.

По словам горожанина, «фонтаны» из золотистой жидкости с запахом тухлых яиц и бензина он увидел у Понтонного моста.

Барнаулец отметил, что если пройти в сторону Старого моста, то можно обнаружить несколько полос этой жидкости, стекающей в реку.

«И неизвестно, как часто это [сливание чего-то в воду] происходит. Призываю компетентные органы провести проверку», — отметил барнаулец.