Золотодобытчик тайно нарубил на Алтае кедров на 330 млн рублей
Изучать недра бизнесмен не собирался, поэтому сразу организовал вырубку деревьев
2 августа 2022, 15:02
В Республике Алтай выявили факт незаконной рубки кедра на сумму более 300 млн рублей, сообщает региональное МВД.
«С февраля по май 2022 года руководитель одной из золотодобывающих организаций, 48-летний житель Тюменской области, представил заведомо ложные сведения об осуществлении геологического изучения недр, разведки и добычи россыпного золота, на основании чего им были заключены договоры аренды лесных участков в Турочакском районе», — рассказали в ведомстве.
Изучать недра мужчина не собирался, поэтому сразу организовал вырубку деревьев, в том числе кедра. Ущерб лесному фонду составил более 100 млн рублей.
Кроме того, с ноября 2020 года по февраль 2022-го бизнесмен нарубил деревьев на 230 млн рублей. Таким образом, общая сумма ущерба составила около 330 млн рублей.
Предпринимателю грозит до семи лет лишения свободы за «незаконную рубку лесных насаждений».
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