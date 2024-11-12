Экономический подъем и новая логистика. В Алтайском крае растет грузооборот

Регион остается в рамках общероссийского тренда

12 ноября 2024, 11:30, ИА Амител

Грузоперевозки / Фото: chandlervid85 / Freepik

Согласно данным Росстата, за девять месяцев 2024 года грузооборот в России увеличился на 0,4%. Самые высокие темпы продемонстрировали морские порты (61,6%), воздушный (10,1%) и автомобильный (7,7%) транспорт. Эксперты объясняют это экономическим подъемом, импортозамещением и развитием новых логистических сетей. Статистика Алтайского края также подтверждает позитивный тренд.



Так, по данным службы корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" – в регионе растет грузопоток по железной дороге. За восемь месяцев 2024 года отгружено 5,3 млн тонн грузов.

В ГК "Деловые Линии" также отмечают рост грузооборота в Барнауле на 3,2%, по Алтайскому краю – на 5,3% по итогам десяти месяцев 2024 года. Наиболее часто перевозят станки, оборудование, автозапчасти, шины, биологически активные добавки (БАДы), пищевые добавки и ткани. Учитывая растущий спрос, грузоперевозчик переехал в Барнауле на новый адрес, в два раза увеличив площадь склада.

В целом грузооборот в России продолжит расти, считают эксперты. Так, по прогнозу компании M.A. Research (ЭмЭйРисерч), в 2025-2027 годах рынок перевозок автомобильным транспортом будет прибавлять по 14% ежегодно. В результате по итогам 2027 года объем рынка вырастет почти на 70% к объему 2023-го.

Общероссийские показатели складываются из грузоперевозок в регионах, соответственно, можно ожидать, что в Алтайском крае автомобильные перевозки также нарастят обороты. Поэтому крупные игроки рынка уже сейчас расширяют свою инфраструктуру в регионе.