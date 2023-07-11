Мишустин назвал показатель инфляции в РФ одним из самых низких в мире
С января по начало июля она составила 2,9%, что существенно ниже прошлогодних значений
11 июля 2023, 21:07, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Показатель инфляции в России сейчас является одним из самых низких в мире. Как сообщает газета "Известия", об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
С января по начало июля она составила 2,9%, что существенно ниже прошлогодних значений. В годовом выражении инфляция в стране не превышает 3,5%.
Мишустин добавил, что при любых вызовах российской экономике все социальные обязательства перед россиянами будут выполняться. При этом власти РФ продолжать разбираться и с остальными своими задачами.
22:33:08 11-07-2023
Сколько можно...
23:28:58 11-07-2023
Я ценники уже замучилась переписывать за полтора года, кому он рассказывает эти сказки.
08:20:42 12-07-2023
Может уровень жизни у нас один из самых низких в мире?
11:30:27 12-07-2023
Мюнгхаузен отдыхает.
11:36:13 12-07-2023
надо к врачу сходить,глазки проверить,наверно они не правильно у меня показывают когда в магазине ценники видят,да за одно ушки посмотреть,а то они не понятные цифры на кассе слышат при расчете
12:18:58 12-07-2023
А сейчас, дружок, я расскажу тебе сказку...
21:30:05 12-07-2023
Как же надоел этот поток вранья от нашего правительства... Долго еще длится будет?