Мишустин назвал показатель инфляции в РФ одним из самых низких в мире

С января по начало июля она составила 2,9%, что существенно ниже прошлогодних значений

11 июля 2023, 21:07, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Показатель инфляции в России сейчас является одним из самых низких в мире. Как сообщает газета "Известия", об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

С января по начало июля она составила 2,9%, что существенно ниже прошлогодних значений. В годовом выражении инфляция в стране не превышает 3,5%.

Мишустин добавил, что при любых вызовах российской экономике все социальные обязательства перед россиянами будут выполняться. При этом власти РФ продолжать разбираться и с остальными своими задачами.