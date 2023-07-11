НОВОСТИЭкономика

Мишустин назвал показатель инфляции в РФ одним из самых низких в мире

С января по начало июля она составила 2,9%, что существенно ниже прошлогодних значений

11 июля 2023, 21:07, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Показатель инфляции в России сейчас является одним из самых низких в мире. Как сообщает газета "Известия", об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

С января по начало июля она составила 2,9%, что существенно ниже прошлогодних значений. В годовом выражении инфляция в стране не превышает 3,5%.

Мишустин добавил, что при любых вызовах российской экономике все социальные обязательства перед россиянами будут выполняться. При этом власти РФ продолжать разбираться и с остальными своими задачами. 

Хорошие новости инфляция

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

22:33:08 11-07-2023

Сколько можно...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:28:58 11-07-2023

Я ценники уже замучилась переписывать за полтора года, кому он рассказывает эти сказки.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

08:20:42 12-07-2023

Может уровень жизни у нас один из самых низких в мире?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:30:27 12-07-2023

Мюнгхаузен отдыхает.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:36:13 12-07-2023

надо к врачу сходить,глазки проверить,наверно они не правильно у меня показывают когда в магазине ценники видят,да за одно ушки посмотреть,а то они не понятные цифры на кассе слышат при расчете

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
пессимист

12:18:58 12-07-2023

А сейчас, дружок, я расскажу тебе сказку...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:30:05 12-07-2023

Как же надоел этот поток вранья от нашего правительства... Долго еще длится будет?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров