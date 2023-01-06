3,5 млрд рублей инвестировали в животноводство аграрии Алтайского края в 2022 году
В 2021 году инвестиции были на миллиард меньше
06 января 2023, 09:50, ИА Амител
3,5 млрд рублей вложили предприятия Алтайского края за три квартала 2022 года в развитие и обновление производственных объектов животноводства. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Алтайского края.
В 2022 году в регионе реализовали крупные проекты по молочному скотоводству, рассказывают в министерстве. Там сообщают, что новые хозяйства с доильными залами и роботизированным оборудованием появились в Смоленском, Немецком национальном, Хабарском и Завьяловском районах региона.
В регионе продолжается и реализация инвестиционных проектов в Тальменском, Заринском и Бийском районах, пишет пресс-служба краевого Минсельхоза. В первых двух проекты связаны с производством молока, в последнем — мяса.
По данным ведомства, в 2021 году за тот же период инвестиции в животноводство были на миллиард меньше — 2,5 млрд рублей.
Комментарии 0