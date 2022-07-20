Алтайские маслозаводы разорившегося холдинга подорожали в два раза на фоне санкций

Стоимость двух маслоэкстракционных заводов холдинга «Юг Сибири», согласно новым отчетам экспертов, выросла до 4,35 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

Принадлежащие холдингу маслозаводы в Барнауле и Бийске оценили в 3,31 млрд рублей и 1,04 млрд соответственно. Ранее за предприятия просили 2,4 млрд.

Кстати, в декабре 2021 года сообщали, что законсервированный маслозавод в Бийске собиралась купить компания «Благо».

«Открытые аукционы должны были состояться 29 июля. Однако основанные на оценке 2020 года торги были отменены по решению комитетов кредиторов. Они посчитали, что цена не отражает реальную ситуацию на рынке масличных культур», — отмечает издание.

При этом новая оценка, которую составляли на основе ситуации на рынке в октябре 2021 года, к настоящему времени также уже могла потерять актуальность. Так что 4,35 млрд рублей — это не окончательная начальная цена торгов: стоимость предприятий может вырасти.

По мнению экспертов, предстоящие торги будут конкурентными, поскольку в Сибири не хватает маслоэкстракционных мощностей, а в условиях санкций строительство таких предприятий «становится близким к невозможному».