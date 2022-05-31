Алтайские предприятия готовы трудоустроить попавших под сокращение сотрудников Барнаульского патронного завода

Крупные предприятия Алтайского края готовы принять сотрудников Барнаульского станкостроительного завода, которые попадут под сокращение. Об этом рассказала замначальника регионального управления по труду и занятости населения Елена Чувашова на пресс-конференции 31 мая, сообщает ТАСС.

По её словам, сегодня имеется информация о введении режима неполной рабочей недели до 31 мая для 509 работников предприятий под управлением холдинга «Барнаульский станкостроительный завод».

«Да, мы знаем о намерении работодателя о сокращении. Встречались с руководителем, проговаривали дальнейшие планы, наметили конкретные мероприятия и участников, которые будут работать с попадающими под сокращение сотрудниками», — рассказала Елена Чувашова.

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Работодатель сейчас готовит изменение в штатное расписание, формирует список конкретных работников, которые попадут под сокращение, отмечает Чувашова. Однако в условиях кадрового голода, который существует на промпредприятиях региона, люди без работы, скорее всего, не останутся. В управлении уже формируют базу организаций, которые готовы принять сокращённых сотрудников.

«У нас сегодня промышленные предприятия Алтайского края предлагают более пяти тысяч вакансий. Поэтому, я думаю, нам будет что предложить гражданам, которые попадут под сокращение. Их готовы принимать „Сибэнергомаш“, „Трансмаш“, Барнаульский вагоноремонтный завод, „Ротор“ и другие предприятия», — поделилась планами Чувашова.

Отмечается, что сейчас в органах службы занятости региона есть информация о сокращении порядка 800 работников. Чувашова отметила, что о них заявили более 100 предприятий, где проводятся обычные текущие организационно-штатные мероприятия — массовых сокращений у них нет.

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Напомним, что причина грядущих кадровых изменений — в санкционных ограничениях Запада: свыше 70% продукции патронного завода шло на экспорт.

Руководство БСЗ утверждает, что работников сократят по закону — с уведомлением за два месяца и выплатой всех положенных денег. Кроме того, там надеются трудоустроить сотрудников на другие крупные предприятия города, для этого уже ведутся переговоры.