«Алтайстройзаказчик» рассчитался с долгами и вышел из банкротства

В 2020 году в суд обратилась администрация Ключевского района, которой организация задолжала 45,5 млн рублей

09 января 2023, 21:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайское краевое ГУП «Алтайстройзаказчик» вышло из процедуры банкротства, сообщает «Коммерсант». Решение о прекращении процедуры принял арбитражный суд Московской области.

Согласно материалам судебного разбирательства, в 2002 году администрация Алтайского края возложила на ГУП функции единого заказчика по строительству жилья за счёт бюджета региона, реализации программы внедрения и развития ипотечного кредитования и так далее. Наблюдение было введено на предприятии в сентябре 2020 года по иску администрации Ключевского района — на тот момент долг организации перед ней составил 45,5 млн рублей.

В 2021 году на «Алтайстройзаказчик» ввели внешнее управление. В ходе него были проданы ряд помещений в здании на улице Молодёжной, в котором располагался офис организации.

Накануне внешний управляющий представил отчёт о своей работе и обратился в суд с ходатайством о прекращении производства по делу о банкротстве должника в связи с удовлетворением требований кредиторов. Возражений не поступило.

Напомним, что единственным учредителем государственного предприятия является Алтайский край в лице местного Минстроя. Уставный капитал компании составляет 110 млн рублей. В 2021 году «Алтайстройзаказчик» получил чистую прибыль в размере 1,1 млн рублей при выручке почти в 3 млн рублей.