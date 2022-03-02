Автоконцерн Ford объявил о приостановлении работы в России

Крупный американский автомобильный производитель Ford приостановил сотрудничество с российскими партнёрами. Об этом сказано в официальном заявлении компании.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, мы проинформировали наших партнёров по совместным предприятиям, что мы приостанавливаем деятельность в России», — сказано в обращении.

Данная мера будет действовать до «дальнейшего уведомления».

Отметим, что на данный момент отношения с Россией приостановил целый ряд автопроизводителей, среди которых Skoda, Volkswagen, Volvo, BMW, Jaguar, Chevrolet и Audi.