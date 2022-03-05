Барнаульский аэропорт начал 2022 год с роста пассажиропотока

Барнаульский аэропорт, входящий в состав холдинга «Новапорт», начал 2022 год с роста пассажиропотока. В январе 2022 года воздушная гавань обслужила больше пассажиров, чем в январе 2021 года.

Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Росавиации, аэропорт за месяц обслужил 42 тысячи человек, положив тем самым путь для возвращения к доковидным показателям.

Положительная динамика среди аэропортов других городов наблюдается в Иркутске, Томске и Новосибирске. Падение пассажиропотока зарегистрировали воздушные гавани в Новокузнецке и Горно-Алтайске.

Предполагается, что это снижение может быть связано с тем, что уменьшился туристический поток в Шерегеш и Республику Алтай. Годом ранее оба аэропорта показывали прирост.