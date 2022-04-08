Барнаульский патронный завод начал поставки эксклюзивных патронов для концерна «Калашников»

Барнаульский патронный завод на днях отгрузил первую партию эксклюзивных патронов для АО «Концерн «Калашников». Об этом сообщает официальный телеграм-канал Минпромэнерго Алтайского края.

По данным министерства, работы по подготовке к производству этих патронов длились около двух лет. Они представляют собой линейку охотничьих патронов из шести калибров чёрного корпоративного цвета. Эта линейка получила название «Стрела».

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Для серийного производства патронов из линейки «Стрела» на заводе построили новую линию химического оксидирования. Гендиректор АО «ХК «БСЗ» Игорь Куппа, по информации Минпромэнерго, заявил о серьёзных финансовых вложениях в проведение опытно-конструкторских работ по всем направлениям производства.

Концерн «Калашников» — это крупный холдинг по производству продукции гражданского и военного назначения. Находится в составе стрелкового сектора ОПК России. Является производителем боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также высокоточного оружия. Кроме этого, концерн производит и неоружейную продукцию, такую как электрокардиостимуляторы и автомобильные компрессоры.