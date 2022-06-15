Барнаульский завод «Сибэнергомаш-БКЗ» выставили на продажу

Группа ВЭБ. РФ выставила на продажу барнаульский завод «Сиб­энергомаш-БКЗ». Его начальная цена на открытом аукционе, который состоится в начале августа, составит 915,7 млн рублей.

Как пишет «Коммерсантъ», в составе лота находится 100% доли в уставном капитале компании, а также комплекс из 35 объектов недвижимости и 276 объектов движимого имущества.

Производственные площади составляют 220 тыс. кв. м, а земельный участок — 51 га.

Как уточнили в ВЭБ. РФ, с «Сибэнергомашем-БКЗ» госкорпорация решила расстаться, поскольку это непрофильный для неё актив.

Аналитики считают, что предприятие может заинтересовать крупных игроков на рынке нефтехимии, так как завод производит детали трубопроводов, многие из которых необходимы при импортозамещении.

При этом заинтересованных в покупке инвесторов вряд ли будет много, поскольку основные потребители — тепловые электростанции, объекты металлургии, нефтехимии и других отраслей — сейчас испытывают серьёзные проблемы из-за переориентации экспортных потоков, отмечают эксперты.