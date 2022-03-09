Байден объявил о запрете на импорт в США российских нефтепродуктов

Президент США Джо Байден объявил о том, что США вводит запрет на импорт российской нефти и газа. По его словам, это вынужденное решение, на которое должен пойти Вашингтон.

«Решение о запрете импорта российских нефти и газа ударит и по самим США, но Вашингтон считает, что должен сделать этот шаг», — заявил Байден.

По его словам, власти США понимают, что не все европейские союзники смогут отказаться от российских энергоресурсов. Настаивать на этом Америка не будет.

Байден также добавил, что цены на топливо в США после принятия этого решения будут расти.

Напомним, цена бензина в Америке уже достигла исторического максимума.