Бензин в США подорожал до исторического максимума

Цена на бензин в США достигла исторического максимума. Об этом сообщает РИА Новости.

Американская автомобильная ассоциация отмечает, что цена обычного бензина на территории страны составляет 4,173 доллара за галлон (3,785 литра). Это самый большой показатель в истории страны.

Несмотря на это, американские власти планируют ввести ограничение на импорт в страну российской нефти. Эта мера может стать дополнительной в пакете санкций, принимаемых страной из-за ситуации на территории Украины.

Ранее также сообщалось, что нефтеперерабатывающие компании Shell и British Petrolium планируют отказаться от сырья, поставляемого из России.