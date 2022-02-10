Без прикрас и накрутки. Стал ли туризм значимой сферой экономики Алтайского края

Росстат впервые оценит вклад туризма в экономику регионов по единой методике. Федеральные власти решили получить объективную картину развития отрасли, чтобы понять, достигаются ли цели нацпроекта “Туризм и индустрия гостеприимства”. Далее, по задумке чиновников, можно будет прогнозировать потоки туристов и принимать соответствующие управленческие решения, в том числе на региональном уровне.

В Алтайском крае оценка вклада туризма в экономику последние десять лет была проблемным вопросом. Назывались показатели и в 7% от валового регионального продукта (ВРП), и другие. Но как именно получались такие цифры, не объяснялось. А значит, и понять, какое значение имеет туризм для экономики края, было сложно. Многие эксперты считают, что роль отрасли оказалась сильно преувеличена. Amic.ru пообщался со специалистами, разобрался в методиках подсчёта и выяснил, возможно ли сделать туризм действительно одной из топовых сфер экономики Алтайского края.

Без лишней скромности

В Алтайском крае вклад туризма в экономику — в валовой региональный продукт — последний раз публично оценивался в 2018 году. Тогда губернатор, которым в тот период был Александр Карлин, сообщил, что региону удалось приблизиться к желаемым показателям доли сферы гостеприимства в ВРП.

Валовой региональный продукт — это общая добавленная стоимость продуктов и услуг, созданных и оказанных предприятиями региона. Добавленная стоимость — это разница между ценой товара или услуги, которую заплатил потребитель, и себестоимостью.

“Когда мы 10 лет назад начинали заниматься туризмом на серьёзной основе, туристическая отрасль давала порядка 1,5-1,7% в структуре ВРП. По 2016 году мы имеем 6% доходов от туризма в ВРП, при этом туризм рассматриваем в широком смысле слова — санаторный, оздоровительный, гостиничное дело, общественное питание. Наши специалисты говорят, что в этом году мы приблизимся к доле в ВРП от туризма порядка 7%”, — приводил слова Карлина “Интерфакс”.

При уровне ВРП Алтайского края 545 млрд рублей в 2017 году 7% от сферы туризма — это более 38 млрд рублей. Для сравнения: вся отрасль строительства тогда давала 30 млрд в ВРП, сельское хозяйство — 70 млрд. Такой объём вклада туризма вызвал сомнения у экспертов. Впрочем, Александр Карлин уточнил, что показатель считается “с мультипликативным эффектом”. То есть учитывалось и косвенное воздействие от туристических доходов: например, возможный рост зарплат в отрасли, повышение спроса на рестораны и т.д.

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Подсчёт вклада в ВРП без мультипликативного эффекта предполагает учёт только того, что относится непосредственно к сфере гостеприимства: деятельность гостиниц и санаториев, турагентств. Такой показатель был бы более скромным, что, вероятно, не устраивало руководство края, которое преподносило туризм как одну из ключевых отраслей экономики, тратя десятки миллионов только на участие в выставках, говорит один из депутатов АКЗС, близкий к теме туризма.

Мультипликативный эффект достигается, когда общий доход, получаемый от одного туриста, превышает сумму, которую он потратил на покупку товаров и услуг. Например, благодаря деньгам, полученным от туристов, гостиница создаёт новые рабочие места и закупает больше расходных материалов. От этого, в свою очередь, выигрывают производители этих материалов, а бюджет получает больше налогов в связи с ростом числа сотрудников гостиницы.

Умножаем и плюсуем

Считая вклад туризма в ВРП Алтайского края с учётом мультипликативного эффекта, власти региона хотели получить более объективную картину состояния и перспектив этой сферы, пояснил amic.ru чиновник, входивший в руководящие органы, ответственные за развитие туризма.

“Вклад в экономику промышленности посчитать довольно просто, так как это выпуск конкретных продуктов. Туризм же в этом плане специфичен. Человек, приезжая в край, привозит с собой деньги, которые тратит на сувениры, другие покупки, на рестораны и многое другое. И статистика это не учитывала, что, наверное, не совсем правильно”, — сказал собеседник.

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Входящий в руководство региона чиновник рассказал, что показатель рассчитывался сложно с применением различных коэффициентов. Статистика учитывала среднюю сумму, которую, предположительно, тратил один турист. Таким образом и получалось 7% от ВРП. Для сравнения: в Республике Алтай, где сфера гостеприимства — одна из ключевых, туризм имеет долю 2,9% ВРП. Позже станет известно, что мультипликативный эффект превышал реальный вклад туризма в экономику в разы. И в этом — недостаток модели, считают экономисты.

“Мультипликативный эффект учитывает также рабочие места около туризма. Туда теоретически можно посчитать и продажу продуктов питания, использование транспорта. Это проблема любых экономико-математических моделей — учёт вероятностных оценок, которые могут не работать. Применять инструмент мультипликатора в целом можно, но с пониманием, что есть масса допусков. Бытует мнение, что от отраслей строительства и туризма этот побочный эффект развития больше, чем от других. Потому что с ними тесно связаны другие направления экономики”, — сказала amic.ru доктор экономических наук, профессор АлтГУ Инна Санникова.

Рост вклада в ВРП Алтайского края до 7,5% с мультипликативным эффектом был одним из целевых показателей реализации госпрограммы развития туризма от 2014 года. В аналогичной программе от 2020 года, которую подписывал Виктор Томенко, этого целевого показателя уже не было. Входивший в краевое руководство чиновник предположил, что причиной этому могли быть новые федеральные установки по подсчёту, но сказать наверняка затруднился.

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В Росстате в начале 2022 года сказали, что регионы до сих пор сами определяли, как считать вклад туризма в ВРП, из-за чего объективной картины по стране и не было, пишут “Ведомости”.

Трезво смотреть на цифры

В 2019 году уже новые власти Алтайского края обнародовали показатели развития туризма. По данным Минэкономразвития региона, объём услуг туристической отрасли по итогам 2018 года оценивался в 4,2 миллиарда рублей. Что именно учитывалось в этом показателе, тогда не сообщалось, но от ВРП за упомянутый год это лишь 0,7%.

Сейчас для анализа развития сферы гостеприимства в Алтайском крае за основу берутся два показателя: численность постояльцев в коллективных средствах размещения (гостиницах, отелях, санаториях и т.д.) и объём предоставленных услуг субъектами турбизнеса, пояснил amic.ru начальник краевого управления по туризму Евгений Дешевых. К субъектам турбизнеса, в свою очередь, относятся гостиничные предприятия, туроператоры и санаторно-курортные организации.

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“Эти показатели аккумулирует Алтайкрайстат, они же заложены в стратегию социально-экономического развития региона до 2035 года и в отраслевую программу”, — сказал Дешевых.

Объём услуг турагентств, санаторно-курортных организаций, гостиниц и других средств размещения туристов в 2021 году составил 5,53 млрд рублей.

Численность постояльцев гостиниц и санаториев — 708,7 тысячи человек.

(По данным управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.)

По данным статистики за 2020 год, объём услуг, предоставленных субъектами турбизнеса, составил 3,8 млрд рублей. В 2019 году было более 5 млрд рублей (0,7% ВРП). Эти цифры сопоставимы с вкладом в ВРП таких отраслей, как культура и спорт, добыча полезных ископаемых. Сельское хозяйство, например, даёт почти 80 млрд.

“Туризм для Алтайского края это, безусловно, одна из брендовых отраслей экономики. Но пора объективно посмотреть на то, какой вклад он вносит в развитие региона. Если это меньше или около 1% ВРП, то не нужно этого стесняться. Лучше взять эти показатели за ориентир и понять, от чего нам отталкиваться. Желание предыдущих властей показать большой вклад туризма в экономику вполне логично: турист действительно привозит в регион больше денег, чем платит за одну гостиницу, и мультипликативный эффект от туризма есть. Но всё же необходимо трезво смотреть на вещи”, — говорит председатель комитета Алтайского краевого Заксобрания по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семёнов.

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Кроме того, уточняет депутат, для целого ряда жителей края туризм — это дополнительный заработок за счёт размещения гостей, продажи фермерской продукции и прочего.

Как будут считать теперь?

Новые данные о вкладе туризма в ВРП регионов России Росстат презентует в марте, пишут “Ведомости”. Методику уже раскрыли: будут учитывать деятельность всех предприятий из группировки “Туризм” общероссийского классификатора видов экономической деятельности. К ней относятся не только гостиницы, отели, санатории, туроператоры и торговцы сувенирами, но и услуги такси, пассажирских перевозок, ресторанов, музеев, зоопарков, спортивных организаций и другое.

В Росстате признаются: фактически туристы — то есть приехавшие отдыхать — потребляют лишь часть упомянутых товаров и услуг. Поэтому эксперты считают, что картина развития туризма будет не вполне чёткой.

Но, по крайней мере, подход будет универсальный для всех регионов, говорит начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

“Если брать эти критерии, то можно будет адекватно сравнивать Алтайский край с другими регионами. Но пока вклад в ВРП регионы действительно считают самостоятельно. И если суммировать данные, то получится, что туризм в России уже развит лучше, чем во всём мире. Поэтому унификация подхода, конечно, нужна”, — сказал Дешевых amic.ru.

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Судя по подходу Росстата, вероятно, вклад туризма в ВРП Алтайского края может превысить 2-3%. В Краснодарском крае, например, сейчас этот показатель — в районе 14%.

“У нас край — промышленно-аграрный. Конечно, промышленность всегда будет иметь в нашем регионе самую большую долю в ВРП, так как добавленной стоимости в этой отрасли больше, чем в любой другой. Туризм в Алтайском крае всегда будет занимать минимальный процент, как бы его ни развивали. Ведь у нас речь идёт в основном о внутреннем туризме, причём в большей части из соседних регионов. Чтобы привлекать больше и из других территорий, нужен массовый продукт вроде краснодарских пляжей, которого у нас нет”, — подытожила доктор экономических наук Инна Санникова.