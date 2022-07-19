Безработные жители Алтая поведали, как справляются с финансовыми трудностями

Серьезные финансовые трудности возникли у 39% жителей Алтайского края, оставшихся без работы, сообщает «Толк» со ссылкой на hh.ru.

35% безработных жителей региона сокращают расходы, чтобы справиться с трудностями.

«18% опрошенных отметили, что начали больше обращать внимание на цены и отложили дорогостоящие покупки, еще 19% снизили расходы на повседневные нужды. Привычные траты не сократили 26% респондентов», — говорится в исследовании.

Большинство (69%) объяснили, что им удается избежать финансовых трудностей за счет сбережений. Материальную поддержку от родственников получают 40%.

9% опрошенных справиться с ситуацией помогает подработка, 6% - выплата хорошей компенсации от бывшего работодателя, 6% - живут за счет собственного бизнеса, 3% - сдают в аренду недвижимость.