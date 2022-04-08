Российские бизнесмены стали чаще переводить средства на банковских счетах в юани

Резкий рост остатков в юанях на счетах юридических лиц обнаружили российские банки, сообщает «Коммерсантъ». Фирмы вынуждены идти на это из-за вводимых в отношении России санкций.

Как отмечает издание со ссылкой на собственный опрос банков, в марте банковские бизнес-клиенты также начали активно открывать счета в юанях. В одной крупной финансовой организации заявили, что каждый третий новый валютный счёт в марте открывался именно в юанях.

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Отмечается, что также выросли операции с китайской валютой на биржах, но пока они ещё значительно отстают от объёмов торгов долларом и евро.

Санкции в отношении России активно вводятся странами ЕС, США, Канадой, Японией и другими государствами. Это связано с проведением Россией специальной военной операции на территории Украины. Кроме того, ряд крупных компаний объявили о сворачивании или приостановке бизнес-активности на территории России, среди них Microsoft, Intel, IKEA, McDonalds и многие другие.