Более 1,7 млрд рублей направят на ремонт ТЭЦ в трёх городах Алтайского края

Тепловые электростанции в Барнауле, Бийске и Рубцовске отремонтируют до конца года, на это потратят 1,76 млрд рублей, сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании.

К началу февраля на всех трёх ТЭЦ завершилась подготовка к ремонту: подписаны контракты с поставщиками материалов и оборудования, а также с организациями, которые и отремонтируют станции. Первые работы на ТЭЦ уже начались.

Больше всего денег получит Барнаул: СГК вложит 603 млн рублей в ремонт старейшей в городе ТЭЦ-3, а также потратит более 520 млн рублей на ТЭЦ-2. Деньги пойдут на ремонт 16 котлов и восемь турбин.

В Бийске за 533 млн отремонтируют восемь котлов и семь турбин. Все работы на турбинах № 3 и № 7 завершат в августе, до начала отопительного сезона 2022-2023 года. В химическом цехе ТЭЦ бийские энергетики обновят антикоррозийную защиту оборудования водоподготовки: 16 ёмкостей они обработают специальным составом, предохраняющим их внутренние поверхности от воздействия химических реагентов.

На Южной тепловой станции в Рубцовске установят систему очистки выхлопных газов стоимостью 103 млн рублей. Новая секция батарейного циклонного уловителя улучшит систему очистки выхлопных газов одного из котлов тепловой станции. В Рубцовске починят шесть котлов и две турбины.