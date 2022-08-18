Более 230 млрд рублей хранят жители Алтайского края

Жители Алтайского края на 1 июля 2022 года накопили на счетах и вкладах более 230 млрд рублей, сообщает барнаульское отделение Центробанка.

«230,3 млрд рублей. Это на 26,3 млрд рублей больше, чем годом ранее», — подчеркнули в ЦБ.

Примечательно, что в начале года, вплоть до марта, регулятор наблюдал в регионе отток денег людей со счетов.

«Вклады вновь стали привлекательными для населения, а ставки резко выросли. Жители края стали возвращать деньги на счета, предпочитая сберегать их именно таким способом. В целом за март-июнь вклады приросли на 16 млрд рублей, это более чем вдвое превысило отток в начале года», — пояснил управляющий отделением Андрей Иванов.

Максимальная ставка по вкладам в банках, которые привлекают наибольший объём депозитов, в начале марта составляла около 20% годовых, а в конце июня — около 7,7%.

В ЦБ напомнили, что вклад — надёжный инструмент для сохранения накоплений, поскольку деньги застрахованы государством на сумму до 1,4 млн рублей, включая начисленные проценты.