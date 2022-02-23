Более 500 млн направят на ремонт дорог к туристическим местам Алтайского края

Власти Алтайского края планируют отремонтировать семь участков дорог к туристическим достопримечательностям за ближайший дорожно-строительный сезон. На это направят более 500 млн рублей, сообщает Минтранс региона.

Около 170 млн рублей пойдут на работы рядом с посёлком Бурсоль возле туристического озера Бурлинское. Возле Бурсоли отремонтируют 9,4 км дорог в сторону Славгорода.

Более чем за 80 млн рублей отремонтируют два участка в Солонешенском районе длиной 9,7 км. Дороги ведут к озёрам, минеральным источникам и водопадам.

Свыше 90 млн рублей вложат в ремонт 9,3 км дорог между селом Советское и посёлком Семилетка. Здесь проходит туристический маршрут на незамерзающее Светлое озеро, куда зимой прилетают лебеди.

7,3 км трассы Романово — Гуселетово — Бурановка отремонтируют более чем за 100 млн рублей. Она ведёт к солёному озеру в селе Гуселетово.

Кроме того, планируется ремонт дороги между посёлком Боровой и селом Новиково в Бийском районе, а также двух участков в Алтайском районе: между селом Усть-Таловка и посёлком Казанцево, между селом Сараса и озером Белое.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин выделил Алтайскому краю ещё 1,3 миллиарда на ремонт дорог в 2022 и 2023 годах. На что пойдут эти средства и сколько всего денег заложено в дорожный фонд на следующий год в регионе — в материале amic.ru.