Больница, поликлиника и аптека. Что власти Барнаула хотят приватизировать и продать в 2023 году

Депутаты городской думы Барнаула на заседании 5 декабря рассмотрят план приватизации объектов муниципальной собственности на 2023 год. Судя по подготовленному в мэрии документу, власти выставят на продажу 62 здания, помещения или долей в них. А также 100% акций АО «Аптека № 1». И рассчитывают получить с этого 100 млн рублей.

Что будут приватизировать в 2023 году?

Итак, в плане 62 объекта. Это несколько нежилых зданий и центральных тепловых пунктов. В том числе и здание довоенной больницы на проспекте Калинина, 24. Оно включено в перечень объектов культурного наследия народов России и находится в неудовлетворительном состоянии. Продают его вместе с участком земли 4,2 тыс. кв. м. Есть в плане ещё одна поликлиника — на ул. Маяковского, 8. Это здание 787,8 кв. м, которое уже не используется, и земля под ним 957 кв. м. Из интересного можно отметить также здание уже не работающей гостиницы на Карагандинской, 1, площадью 650,2 кв. м, здание магазина на ул. Куета, 35а.

Традиционно в плане приватизации и несколько нежилых помещений: на Георгиева, Кулагина, Энтузиаcтов, Шевченко, Юрина, а также на проспекте Ленина, в том числе и в домах № 80 (рядом с Домом под шпилем), № 92 (пересечение с Профинтерна).

Но большинство объектов — подвалы или доли в подвалах в нежилых помещениях: на улицах 50 лет СССР, Малахова, Новосибирской, Островского и других. Есть в списке подвалы в зданиях, которые являются объектами или частью объектов культурного наследия — дома в проезде 9 Мая, 5, на Строителей, 22 (дом с часами). А также нежилые помещения в подвалах домов на Калинина, 5 и 14 (входят в группу объектов культурного наследия), которые из-за ремонта моста на Новом рынке теперь частые свидетели утренних и вечерних пробок.

Также на продажу снова выставят 100% акций (а именно 39 753 штуки) акционерного общества «Аптека № 1». Её включили в план приватизации ещё год назад. Тогда власти объяснили, что содержание аптек не относится к полномочиям органов местного самоуправления. Хотя аптека приносила небольшой доход в бюджет. С этим тогда не согласились депутаты БГД от оппозиции, но решением большинства сеть всё же включили в план. Но так и не продали. А недавно стало известно, что теперь начальная стоимость сети аптек составит 66,380 млн рублей.

Впрочем, не только аптека попала в план повторно, многие объекты там с прошлого года, некоторые не удаётся продать и в течение нескольких лет.

Годом ранее (на 2022-й) в план приватизации вошло 75 объектов, за которые бюджет краевой столицы должен был получить 47,3 млн рублей. Но итоги этого года ещё не подвели.