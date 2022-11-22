Большая часть аптечной сети «Губернский лекарь» перешла под контроль кемеровчан

Крупный алтайский бизнесмен, гендиректор компании «Строительная перспектива» и владелец сети аптек «Губернский лекарь» Андрей Комяков продал большую часть своих аптек. Её новым собственником стала кузбасская сеть «Эдельвейс». Об этом amic.ru рассказал осведомлённый источник в фармацевтических кругах.

«Губернский лекарь» уже принадлежат кузбасской компании. Просто вывески не сменили, чтобы люди к ним шли по привычке. Но цены там уже выросли, люди жалуются. Комяков продал свои аптеки, себе оставил лишь несколько штук. «Эдельвейс» работают по всей Сибири, теперь и в Барнауле", — сообщил источник.

Экс-владелец сети Андрей Комяков от официальных комментариев по поводу продажи аптек отказался. Но при этом информацию не опроверг. Согласно данным портала Checko.ru, в ООО «Аптечная сеть «Губернский лекарь» Комяков перестал значиться учредителем ещё в феврале 2022 года. С этого момента её новым учредителем стал крупный индивидуальный кемеровский предприниматель Олег Казанский. Ему принадлежит 100% в доле капитала.

Также у ООО «Аптечная сеть «Губернский лекарь» в конце сентября 2022 года сменился юридический адрес, а с 11 октября управляющей компанией стала ООО «УК Эдельвейс».

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Согласно данным ФНС, Казанский входит в реестр массовых учредителей юрлиц: на бизнесмена сейчас оформлено 25 различных действующих компаний. Большинство из них связаны с розничной торговлей лекарственными средствами в аптеках. В список, в частности, входит ООО «Эдельвейс-Барнаул» и ООО «Лекарь Алтай».

Связаться с Олегом Казанским amic.ru не удалось. По указанному в разделе «Контакты» номеру корреспонденту уточнили, что в Кемерово он бывает редко, поэтому за комментарием следует обратиться к Андрею Степанову. Он, по данным портала Checko.ru, ещё в начале февраля стал новым директором ООО «Аптечная сеть «Губернский лекарь». А в октябре, когда полномочия уже перешли к ООО «УК Эдельвейс», покинул эту должность. Оперативно получить у него комментарий о дальнейших планах по развитию сети и возможном ребрендинге пока не удалось.

Что известно о сети аптек «Эдельвейс»

На сайте «Эдельвейс, система аптек» указано, что их первая аптека была открыта ещё в 1994 году в Кемерово. По итогам 2021 года эта аптечная сеть занимает 30 место в топ-200 аптечных сетей России. Их аптеки и аптечные пункты функционируют в Кемеровской, Новосибирской областях, республиках Хакасия, Алтай, Тыва, Красноярском и Алтайском краях. В разделе «Контакты» в городе Барнауле значатся 26 аптек и аптечных пунктов, из них 24 — «Губернский лекарь».

При этом в 2GIS насчитывается 29 адресов «Губернского лекаря». Предположительно, за Андреем Комяковым осталось пять аптек: на Красноармейском проспекте, 111; Социалистическом проспекте, 69; ул. Попова, 113; ул. Чайковского, 33; ул. Новосибирской, 9.