British Petroleum перестанет закупать нефть из России

Британская топливная компания British Petroleum перестанет закупать нефть у российских поставщиков. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя корпорации.

По его словам, единственным фактором для отказа от подобного решения «могла бы стать ситуация, при которой появилась бы угроза безопасности поставок энергоносителей потребителям».

Ранее стало известно, что от российской нефти и газа решила отказаться нефтеперерабатывающая компания Shell.

Представители корпорации заявили о том, что постепенно они будут отказываться от сырья из России, сотрудничая с властями по вопросам замены поставщиков.