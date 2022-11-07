Бюджет России в ноябре оказался профицитным

На 1 ноября 2022 года федеральный бюджет России оказался профицитным. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на оперативные данные портала «Электронный бюджет», доходы казны суммарно составили 22,1 трлн рублей, а расходы — 21,9 трлн рублей.

Суммарно профицит составил 138,4 млрд рублей. При этом издание подчеркивает, что в 2022 году Минфином предусмотрен дефицит баланса казны. По прогнозам ведомства, поступления в казну составят 27,7 трлн рублей, а затраты — 29 трлн. Следовательно, дефицит составит 1,3 трлн рублей — это 0,9% от ВВП страны.

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По мнению главы Центра исследований региональных реформ Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Александра Дерюгина, радоваться профицитному бюджету не стоит, поскольку пик затрат государства приходится на декабрь, поскольку зачастую все капитальные и инвестиционные расходы производятся в конце года.