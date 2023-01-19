ЦБ объяснил декабрьское ослабление рубля

Оно связано и с падением продаж валюты экспортёров, и спросом со стороны населения

19 января 2023, 21:59, ИА Амител

Фото: amic.ru

Центробанк назвал причиной резкого ослабления рубля в декабре снижение продаж валюты экспортёров и повышенный спрос со стороны населения. Соответствующие выводы регулятор сделал в "Обзоре рисков финансовых рынков", который опубликован на сайте ЦБ.

Подчёркивается, что в первый месяц действия эмбарго и потолка на российскую нефть среднедневные чистые продажи валюты 29 крупнейших российских компаний-экспортёров упали на 6% в месячном выражении, что связано с падением выручки компаний. В результате во второй половине экспортёры продали на 24% меньше валюты, чем в первой.

Приобретали валюту, как правило, небольшие банки, а также население. Около 70% всех покупок иностранной валюты совершили во второй половине месяца. Среди покупателей были клиенты, выкупающие бизнес у компаний из "недружественных" стран. Кроме того, на динамике курса также негативно сказался объём покупок валюты гражданами через биржу и банки.

Напомним, что курс рубля начал падать с начала декабря, а резкий пик пришёлся на Новый год. В результате на пике стоимость доллара составляла 73,6 рубля, а евро – 78 рублей.