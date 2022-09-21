ЦБ планирует ввести ограничение на количество потребительских кредитов и займов

Центробанк России планирует ввести ограничение на количество необеспеченных потребительских кредитов с 1 января 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

В регуляторе отметили, что в последнее время наблюдается наращивание объёмов необеспеченного кредитования, что может привести к увеличению рисков банковского сектора.

«В таких условиях представляется целесообразным с 1 января 2023 года начать применять МПЛ к банкам с универсальной лицензией и МФО — новый инструмент, который позволяет ограничивать долю предоставляемых рискованных потребительских кредитов и займов, не требуя увеличения капитала под такие кредиты», — сказано в сообщении.