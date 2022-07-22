ЦБ продлит ограничения на выдачу наличной валюты в сентябре

В сентябре Центральный банк продлит ограничения на выдачу наличной иностранной валюты гражданам. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«К сожалению, у нас нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты изменится к лучшему в ближайшем будущем, решения недружественных стран о запрете ввоза в Россию наличной валюты остаются в силе», — объяснила руководитель регулятора.

Она отметила, что у банков есть обязательства по выдаче средств гражданам с валютных счетов, которые были открыты ранее, однако в рамках лимита в 10 тысяч долларов.

При этом Набиуллина отметила, что обращение наличных долларов в стране сохранится.

«Даже в самом таком апокалиптическом, если можно сказать, сценарии наличные доллары в стране будут обращаться. Могу одну цифру назвать: по нашей оценке, у нас наличной иностранной валюты на руках у населения около 85 миллиардов долларов», — пояснила она.

Напомним, что сейчас запрет на обналичивание валюты действует до 9 сентября.