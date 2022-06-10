ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 9,5%

Банк России принял решение понизить ключевую ставку на 1,5 п.п., до 9,5%. Об этом сообщается в пресс-релизе Центробанка.

В регуляторе подчеркнули, что замедление инфляции происходит быстрее, чем ожидалось, а снижение экономической активности — в меньших масштабах, чем прогнозировал Центробанк в апреле.

Кроме того, ЦБ РФ понизил прогноз по инфляции в России на 2022 год с 18-23% до 14-17%.

Напомним, ранее регулятор сообщил, что реальный эффективный курс рубля в январе-мае повысился на 26,6%, непосредственно в мае — на 21,6%.