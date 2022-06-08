ЦБ втрое повысил месячный лимит переводов за рубеж для физлиц

Банк России повысил с 8 июня месячный лимит переводов россиян и физлиц из дружественных стран на свои зарубежные счета до 150 тысяч долларов с 50 тысяч долларов. Об этом говорится в сообщении Центробанка.

Также регулятор увеличил месячный лимит переводов посредством компаний, которые занимаются подобными услугами без открытия счетов, для резидентов и нерезидентов из дружественных государств с 5 тысяч до 10 тысяч долларов. В ЦБ отмечают, что все нерезиденты всё ещё имеют возможность переводить за границу средства, эквивалентные месячному заработку.

Отдельно продолжает действовать запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из государств, поддерживающих санкции, — он остаётся в силе до 30 сентября 2022 года включительно.