ЦБ выступит против таргетированного курса рубля

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин считает маловероятной возможность таргетирования курса рубля. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил на заседании бюджетного комитета Госдумы в ходе рассмотрения проекта основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики на 2024 и плановый период 2024-2025 годов.

«Я думаю, что такое вряд ли рассматривается. Взятые ранее цели, которые ЦБ поставил перед собой, — они абсолютно обоснованны, а таргетирование курса было бы альтернативной политикой», — сказал он.

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Экономика Курс доллара рухнул до уровня 2015 года

Напомним, что 20 июня курс доллара достиг уровня 2015 года и приблизился к отметке 55 рублей. Незадолго до этого вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что национальная валюта РФ сейчас слишком укреплена, а оптимальный курс — 70-80 рублей за доллар. Он рассказал, что на экспертном уровне ведётся дискуссия о возможном переходе на таргетирование курса национальной валюты.