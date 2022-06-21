ЦБ выступит против таргетированного курса рубля
Глава Счётной палаты Кудрин считает, что взятые ранее регулятором цели «абсолютно обоснованны»
Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин считает маловероятной возможность таргетирования курса рубля. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил на заседании бюджетного комитета Госдумы в ходе рассмотрения проекта основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики на 2024 и плановый период 2024-2025 годов.
«Я думаю, что такое вряд ли рассматривается. Взятые ранее цели, которые ЦБ поставил перед собой, — они абсолютно обоснованны, а таргетирование курса было бы альтернативной политикой», — сказал он.
Напомним, что 20 июня курс доллара достиг уровня 2015 года и приблизился к отметке 55 рублей. Незадолго до этого вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что национальная валюта РФ сейчас слишком укреплена, а оптимальный курс — 70-80 рублей за доллар. Он рассказал, что на экспертном уровне ведётся дискуссия о возможном переходе на таргетирование курса национальной валюты.