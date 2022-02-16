Цена на масло в Алтайском крае подбирается к 700 рублям

Средняя цена килограмма сливочного масла в Алтайском крае составляет 668 рублей, следует из данных Алтайкрайстата от 4 февраля. Максимальная стоимость зафиксирована в Рубцовске — 688 рублей.

По сравнению с концом прошлого года продукт подорожал более чем на 10%. Напомним, в середине декабря прошлого года средняя стоимость килограмма сливочного масла в Алтайском крае достигла 602 рублей. Дороже всего продукт можно было купить в Рубцовске: за 622 руб/кг, дешевле всего — в Барнауле: за 589,5 руб/кг.

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Прочее Цена на масло в Алтайском крае поднялась выше 600 рублей

Как рассказали “Алтапрессу” производители, масло дорожает из-за роста цен на сырьё и другие компоненты производства. Например, гофротара для упаковки масла за 2021 год стала дороже на 46,8%.

Также бизнесмены считают, что продукт может дорожать и дальше. Производители уже согласовали с торговыми сетями, как они планируют поднимать цены. Потребители могут почувствовать это к февралю-марту следующего года.