Центробанк предлагает запретить в России криптовалюты

Банк России предлагает запретить на территории страны выпуск, майнинг и обращение криптовалют, следует из доклада регулятора. ЦБ объясняет меру угрозами экономике России, обусловленными распространением криптовалют.

Регулятор предлагает запретить выпуск и организацию обращения криптовалюты криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами. Также Банк России хочет установить ответственность за нарушение законодательного запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами.

По мнению Банка России, дальнейшее распространение майнинга криптовалют на территории России несёт риски для экономики и финансовой стабильности. ЦБ отмечает также негативное влияние майнинга на смежные рынки и окружающую среду.