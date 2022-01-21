Центробанк предлагает запретить в России криптовалюты
Центробанк объясняет меру угрозами экономике России
Банк России предлагает запретить на территории страны выпуск, майнинг и обращение криптовалют, следует из доклада регулятора. ЦБ объясняет меру угрозами экономике России, обусловленными распространением криптовалют.
Регулятор предлагает запретить выпуск и организацию обращения криптовалюты криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами. Также Банк России хочет установить ответственность за нарушение законодательного запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами.
По мнению Банка России, дальнейшее распространение майнинга криптовалют на территории России несёт риски для экономики и финансовой стабильности. ЦБ отмечает также негативное влияние майнинга на смежные рынки и окружающую среду.
“<Распространение майнинга> создаёт непроизводительный расход электроэнергии, ставящий под угрозу энергообеспечение жилых зданий, зданий социальной инфраструктуры и предприятий, а также реализацию экологической повестки Российской Федерации; формирует спрос на инфраструктуру для проведения операций с криптовалютами, что усиливает негативные эффекты от распространения криптовалют и создаёт стимулы для обхода регулирования”, – говорится в докладе.