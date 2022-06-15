Центробанк выступил против введения банками комиссий за обслуживание счетов и вкладов

Центробанк выступил против введения кредитными организациями комиссий за обслуживание счетов и вкладов. Сообщение об этом появилось на сайте регулятора.

Там сочли, что это нарушает права потребителей, и идти на такие шаги кредитные организации могут только с согласия клиентов.

«Регулятор считает необходимым не допускать в заключаемые с потребителями договоры банковского счёта и банковского вклада положений, предусматривающих право кредитной организации на одностороннее увеличение или установление комиссионных вознаграждений за совершение операций. По мнению Банка России, также недопустимо взимание с клиентов комиссионных вознаграждений, увеличенных или установленных кредитной организацией в одностороннем порядке, без получения выраженного клиентом конкретного, информированного и сознательного согласия на применение новых тарифов», — заявили в ЦБ.

На прошлой неделе о планах ввести комиссию за обслуживание валютных счетов объявили «Тинькофф банк», Райффайзенбанк и Росбанк. Центробанк заявил, что изучит правомерность таких действий.