Центробанку предложили блокировать переводы свыше 10 тысяч рублей

На заседании экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг при ЦБ обсудили меры по защите клиентов банков от мошенников. Как сообщает газета «Известия», Центробанку предложили заморозить переводы на сумму более 10 тысяч рублей на промежуточных и динамичных эскроу-счетах.

Согласно предложенной инициативе, мера по заморозке переводов может защитить клиентов от кредитов, которые оформляются без их согласования. Чтобы разморозить счёт, нужно ввести ПИН-код или пройти дополнительную идентификацию.

Большинство участников Экспертного совета поддержали инициативу, однако вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков полагает, что данная мера «создаст дополнительные трудности для банков и клиентов, поскольку 10 тысяч рублей — ходовая сумма».