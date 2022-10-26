«Черноголовка» не будет инвестировать в газировку и сосредоточится на кондитерской фабрике «Алтай»

Компания «Черноголовка» планирует развивать производства, не связанные с выпуском сахаросодержащих напитков, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора ООО «УК «Черноголовка» Наталию Сахнину.

Ранее компания сообщила о приостановке инвестиций в новые производственные мощности из-за введения акциза на безалкогольные напитки, из-за которого себестоимость продукции вырастет на 25%.

«Сегодня в связи с введением акциза, я думаю, что нам нужно будет сфокусироваться и инвестировать деньги в развитие наших других производств. У нас сегодня напитки — это наша главная индустрия, но у нас есть другие предприятия. Я думаю, мы будем делать более диверсифицированный продуктовый портфель и будем стараться инвестировать в другие наши категории», — сказала Сахнина.

Компания намерена сосредоточиться на развитии кондитерского и снэкового производства.

«У нас есть кондитерское направление — фабрика „Алтай“, у нас есть быстрорастущее снэковое подразделение, у нас есть два снэковых завода в Московской области — в Электростали и в Черноголовке, мы делаем сухари, чипсы и орехи, мы будем это наращивать», — подчеркнула Сахнина.

Ставка акциза на сахаросодержащие напитки устанавливается с 1 января 2023 года в размере семь рублей за один литр. По расчётам правительства, дополнительные доходы федерального бюджета ожидаются в размере около 35 млрд рублей в год.

Напомним, в 2019 году производитель безалкогольных напитков «Аквалайф», которому принадлежит бренд «Напитки из Черноголовки», купил барнаульскую кондитерскую фабрику «Алтай».