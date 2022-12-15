Экономист рассказал, как законно не платить кредит

По словам специалиста, в некоторых случаях граждане имеют право на частичное или даже полное погашение задолженности

15 декабря 2022, 10:06, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Экономист Алексей Кричевский рассказал о том, в каких случаях россияне имеют право на частичное или даже полное погашение кредита. Его слова передаёт агентство «Прайм».

Специалист отметил, что в случае если заёмщик был застрахован, то при получении им травмы или смерти страховая компания выплачивает задолженность за него.

Также заёмщик имеет право не выплачивать кредит, если кредитная организация неверно указала его данные при составлении договора.

Экономист сообщил, что гражданин имеет право на частичное погашение при истечении срока исковой давности и выкупе долга с помощью третьих лиц.

Не платить кредит могут и банкроты, но их задолженность компенсируется имуществом за некоторыми исключениями.