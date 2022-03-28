Эквадорские бананы могут пропасть с полок магазинов в России

С полок российских магазинов могут исчезнуть бананы из Эквадора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

Один из местных фермеров рассказал журналистам о том, что он вынужден был раздавать свои бананы бесплатно, чтобы они не пропали.

Россия является одним из самых крупных покупателей эквадорских бананов. Около 20% этих фруктов из Эквадора вывозят в Россию, однако сейчас совершать поставки невозможно. С аналогичной проблемой столкнулись производители говядины из Парагвая.

«Кризис сильно ударил по нам, так как Россия — наш второй по величине покупатель, наш внутренний рынок не сможет вобрать в себя излишки мяса», — рассказал парагвайский скотовод.