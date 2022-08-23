«Это нормальная цена и она ещё упадёт». Алтайский переработчик рассказал о снижении цен на зерно

Почему упали закупочные цены на зерно, чего ждать производителям и покупателям в магазинах amic.ru рассказал руководитель известного алтайского предприятия по производству макарон Валерий Покорняк

23 августа 2022, 07:21

Закупочные цены на алтайскую пшеницу 3 класса упали до 12 тыс. рублей за тонну, при том, что в сентябре 2021 года они доходили до 16 тыс., а позже поднимались и выше, пишет «Толк». Почему это произошло, что делать сельхозпроизводителям и как это отразится на переработчиках и конечном потребителе, мы поговорили с руководителем НПФ «АЛТАН» (марка Granmulino) Валерием Покорняком.

— Три года наши сельхозпроизводители жили в шоколаде, когда закупочные цены были аномально высокими. А в это время переработчики терпели убытки. Закупочные цены в конечном итоге сказывались на цены на готовую продукцию в магазинах. Мы работали в убыток или, в лучшем случае с нулевым результатом. Предприятия по переработке разорялись, это привело к тому, что в стране остановились две фабрики — в Новосибирске и Липецке, остальные тоже выживали очень сложно, — рассказал эксперт.

Цена нормальная, но может упасть до критического уровня

Валерий Покорняк считает, что цена в 12 тыс. рублей за пшеницу третьего класса (на четвертый класс, по данным «Толка», цены упали до 10 тыс. за тонну) — это нормальная среднегодовая стоимость.

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— Цена 9-11 тыс. за тонну — это нормально, в таком диапазоне она держалась давно. И если сейчас третий класс упадёт до девяти, а так может произойти, это при себестоимости в 6,5-7 тыс. ещё рентабельно. Но она может уйти ещё дальше вниз до 8 тыс. Поэтому производителям надо начинать привлекать власти к решению проблемы. Недавно правительство России объявило о намерении начать зерновые интервенции — скупку сельхозпродукции государством. Надо отраслевым аграрным объединениям обращаться в к Михаилу Мишустину, чтобы интервенции уже начинали проводить, — говорит руководитель «АЛТАНа».

Без вмешательства государства не получится скорректировать цену, считает эксперт. По его мнению, аграриям надо обращаться в правительство края, чтобы они помогли по своим каналам с решением о скорейшем проведении интервенций на зерновом рынке. Тогда, возможно, получится цены стабилизировать.

— На элеваторах по стране есть свободные площади для хранения продукции. Нужна помощь государства по скупке зерна. Ведь сейчас его невозможно вывезти, а урожай большой. Это и влияет на цену, — поясняет Покорняк.

Почему в России скопилось зерно

В прошлые два года на цену влиял фактор ковидных ограничений по всему миру, а также неурожаи в отдельных государствах. Например, в 2021 году в Казахстане не уродилось зерно, его скупали перепродавцы по всему краю для соседнего государства, что влияло на цены внутри региона. Дефицит зерна был и в мире в целом.

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Сегодня тоже видно, что во многих странах, производящих зерно, грядёт неурожай. Но теперь возникли сложности с вывозом этого сырья из РФ. Государство с марта по июль ограничило вывоз сельхозпродукции в те же страны ЕАЭС, куда входит Казахстан, один из основных получателей нашего зерна в прошлом году. Теперь российское ограничение снято, но соседи ввели свои квоты на экспорт. Да и собственный урожай у казахстанцев в этом году хороший.

Есть проблема с морским фрахтом для вывоза зерна из России, говорит Валерий Покорняк. А зерно в другие страны проще всего в больших объемах вывозить на морских судах. Это связано с санкциями, наложенными на нашу страну после начала СВО. И если суда еще можно найти, допустим, наши — российские, то страховать их никто не берётся, так как основные игроки на рынке страхования находятся на Западе, и они не рискуют связываться с российскими перевозками.

А это означает, что внутри страны сейчас остается большое количество зерна из всех производящих его в товарных масштабах регионов. При этом урожай в стране довольно высок. А укрепившийся рубль тоже делает российское сельхозсырье не столь привлекательным, как раньше.

То есть, зерна в стране по этим причинам может остаться очень много, что и влияет на падение закупочных цен на внутреннем рынке.

Упадут ли цены на товары из зерновых в магазинах?

По мнению Валерия Покорняка, если цены на конечную продукцию переработчиков и снизятся в рознице, то не на много и не на долго.

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— Нам нужно залатать свои дыры, которые накопились за те несколько лет аномально высоких цен на сырьё, — считает переработчик.

Он считает, что производителям готовой продукции надо восстановиться после трех лет работы в убыток, это своеобразная передышка для этого рынка. К тому же за недавнее время у них выросли в 2,5 раза цены на логистику и в 2 раза увеличилась стоимость упаковки. А ещё российская переработка использует импортное оборудование, к которому надо покупать запчасти, что теперь в условиях санкций тоже стало дороже и сложнее. А так же многое зависит от позиции торговых сетей, на которые переработчики никак не влияют.

Что делать аграриям с упавшей ценой на зерно?

Кроме скорейшего вмешательства государства в виде зерновых интервенций, Валерий Покорняк предлагает сельхозпроизводителям пересмотреть свои расчеты, найти, на чём можно экономить, а на чём зарабатывать больше.

— Алтайские переработчики давно говорили крестьянам сеять больше пшеницы 1-2 сорта. Хотя бы уверенного 3-го, а не как сейчас — плохого 3-го и даже 4-го. Первосортную пшеницу у них в любом случае купят, ее всегда не хватает, — заявляет он. — Производители покупают такое сырье охотнее.

А ещё эксперт сетует на то, что сейчас в агробизнесе наша страна находится на уровне начала ХХ века — крестьяне отдельно, переработчики отдельно.

— Мы отстали на 100 лет. Европа давно ушла от этого. Там все объединяются или в агрохолдинги, где совместно существует и производство и переработка продукции, или в кооперативы — нескольким производителям выживать легче. Те предприятия, что работали в одиночку, там давно разорились.

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