Евросоюз расширил санкционный список российских бизнесменов
Помимо ряда предпринимателей и их семей, под санкции ЕС попали 146 российских сенаторов
10 марта 2022, 04:14, Илья Звягинцев
Евросоюз расширил санкционный список, добавив в него новых бизнесменов. Информацию об этом опубликовали в журнале ЕС.
В список попали:
— председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский и члены его семьи;— председатель правления ПАО «Сибур холдинг» Дмитрий Конов;
— президент Marathon group (крупнейший акционер «Магнита») Александр Винокуров;
— президент «Ростелекома» Михаил Осеевский;
— гендиректор АО ОХК «Уралхим» Дмитрий Мазепин;
— гендиректор «Фосагро» Андрей Гурьев;
— гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов.
Помимо предпринимателей, санкции ввели в отношении 146 российских сенаторов.
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