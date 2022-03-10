Евросоюз расширил санкционный список российских бизнесменов

Евросоюз расширил санкционный список, добавив в него новых бизнесменов. Информацию об этом опубликовали в журнале ЕС.

В список попали:

— председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский и члены его семьи;— председатель правления ПАО «Сибур холдинг» Дмитрий Конов;

— президент Marathon group (крупнейший акционер «Магнита») Александр Винокуров;

— президент «Ростелекома» Михаил Осеевский;

— гендиректор АО ОХК «Уралхим» Дмитрий Мазепин;

— гендиректор «Фосагро» Андрей Гурьев;

— гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов.

Помимо предпринимателей, санкции ввели в отношении 146 российских сенаторов.