Фермеры продали товаров почти на 9 млн за первый день ярмарок в Барнауле

Фермеры Алтайского края продали товаров на 8,7 млн рублей за 6 марта — первый день ярмарок выходного дня в Барнауле. Об этом сообщает мэрия города.

Самыми популярными товарами стали колбасы и деликатесы — на них барнаульцы потратили почти 1,8 млн рублей. Почти на такую же сумму горожане закупили мяса и полуфабрикатов. Отмечается, что цены на продукты на ярмарках были на 12-43% ниже, чем в торговых сетях города.

6 марта в Барнауле работала 191 торговая точка. Снова ярмарки откроются в эту субботу, 12 марта, в Барнауле и пригородной зоне. Они будут работать с 10:00 до 14:00 в следующих точках: