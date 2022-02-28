"Газпром" отобрал из европейских хранилищ весь закачанный летом газ

К 26 февраля “Газпром” забрал 47 млрд куб. м газа из европейских подземных хранилищ. Об этом компания сообщила в Telegram со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

К прошлой пятнице объём активного газа в хранилищах снизился на 21,5% (7,9 млрд куб. м), что было ниже минимального показателя на эту дату. Сейчас хранилища Германии опустошены на 70,6%, Франции — на 77,1%. Заполненность украинских хранилищ также находится на минимальных уровнях — к 26 февраля она снизилась до 10,3 млрд куб. м. Это на 44% (на 8,1 млрд куб. м) ниже, чем в 2020 году.

Отбор газа продолжится до конца марта — середины апреля. На этот период отбирать газ будут из объёмов, закачанных в хранилища Европы в прошлом году и ранее. Для восполнения запасов к следующей зиме нужно будет “закачать такие значительные объёмы газа, которые за один летний сезон никогда ранее не закачивались”, отмечает компания.