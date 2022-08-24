Индекс промпроизводства в Алтайском крае за семь месяцев 2022 составил 101%

Индекс промышленного производства (ИПП) в Алтайском крае за семь месяцев 2022 года составил 101%. Как сообщает пресс-служба Минпроторга региона, лучший индекс оказался в производстве одежды — 152,3%.

Показатель по производству химических веществ и химических продуктов составил 108,6% (+2,7 процентных пункта к полугодию). Ощутимый вклад внесли производители олеума и сульфидов, значительно увеличившие выпуск продукции в июле по отношению к июню текущего года. Также рост объемов производства за январь-июль 2022 года наблюдается и в других позициях: «удобрения минеральные или химические» — 122%; «волокна химические» — 121,4%; «пластмассы в первичных формах» — 113%.

ИПП в производстве электрического оборудования составил 113,7%. Рост выпуска отмечается в производстве трансформаторов, а также у производителей дизель-генераторных установок. В производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов показатель составил 105%. В добыче полезных ископаемых ИПП зафиксировано на уровне 102,2%

Однако в некоторых сферах экономической деятельности показатель упал. В частности, ИПП по направлению «Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» составил 93,6%, а в текстильном производстве — 87,2%. В обоих случаях изменения обусловлены изменением структуры заказов. Подчеркивается, что при падении ИПП предприятия энергомашиностроения работают стабильно с ростом объемов производства в денежном выражении.

Также ниже 100% остается показатель в производстве резиновых и пластмассовых изделий — 80,1%. Отмечается, что снижение было связано с падением производства шин по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Сейчас предприятия отрасли выполняют новые заказы, направленные на импортозамещение.