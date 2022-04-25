Индекс промышленного производства в Алтайском крае вырос за первые три месяца 2022 года

По итогам первых трёх месяцев индекс промышленного производства составил 102,7%. Об этом на аппаратном совещании в правительстве Алтайского края сообщил министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка, информирует пресс-служба ведомства.

Химочка отметил, что существенный прирост объёмов отгрузки показали машиностроительные предприятия. Так, в транспортном машиностроении произведено в 1,5 раза больше продукции, чем в первом квартале прошлого года. В аграрном машиностроении прирост составил 10,4%, в производстве автокомпонентов — 8,4%. Кроме того, значительный рост отмечен в химической отрасли (+15,1%), производстве электрооборудования (+11,1%), металлургии (+4,5%) и производстве кокса (+3,4%).

Также промышленные предприятия Алтайского края продолжают реализацию инвестиционных проектов. Так, по данным оперативного мониторинга Минпромэнерго, пятьдесят крупнейших предприятий региона за первый квартал инвестировали 2,8 млрд рублей, что на 75% больше, чем за аналогичный период прошлого года.