Инфляция в России ускорилась до показателей 1998 года

Инфляция в России с 26 февраля по 4 марта 2022 года ускорилась до 2,22%, хотя с 19 по 25 февраля показатель составлял только 0,45%, сообщает Росстат. Такого высокого недельного роста цен не было с декабря 1998 года, отмечает «Интерфакс», когда в целом за месяц инфляция составила 11,6%.

С 29 января по 4 февраля этот показатель составлял 0,29%. Самой низкой инфляция была с 5 по 11 февраля — 0,13%. С 1 по 4 марта цены выросли на 1,26%, с начала года — на 3,46%. Среднесуточный рост цен за четыре дня марта 2022 года, по данным Росстата, составил 0,314% (против 0,026% за девять дней марта 2021 года).

Инфляция ускорилась из-за введения санкций и ослабления рубля после начала спецоперации России на Украине.